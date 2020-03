Coronavirus, a Vigliano chiude per l'emergenza il mercato del martedì

Salta il classico appuntamento con il mercato del martedì di Vigliano Biellese. A comunicarlo poco fa, sulla pagina del Comune, il sindaco Cristina Vazzoler: “In relazione ai più recenti provvedimenti governativi e regionali in merito ai mercati all'aperto comunico che il mercato di via Largo Stazione è sospeso, non potendo garantire le condizioni di sicurezza normativamente imposte a tutela della salute pubblica”.