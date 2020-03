Aeroporto Verona Catullo: un nuovo treno al vaglio (anche per turismo)

L'anno 2026 si preannuncia come decisivo per la zona nordorientale d'Italia, in particolare per la città di Verona e i collegamenti che sono stati calendarizzati per raggiungere l'Aeroporto Catullo, in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina.

È proprio grazie ai fondi derivanti dall'imponente manifestazione invernale che i lavori per il potenziamento dei trasporti pubblici potranno avere luogo, per agevolare gli spostamenti dei visitatori che affolleranno sia la sede delle Olimpiadi che la città di Verona, palco della cerimonia di chiusura, presso la celeberrima Arena.

Come raggiungere Verona

Poiché Verona sarà un importante polo di attrazione per una grande moltitudine di pubblico, ci si domanda quali siano le vie più agevoli per raggiungerla, sia in aereo che mediante altri mezzi.

Un progetto relativo alla modernizzazione della rete dei trasporti riguarda l'esecuzione di una linea metropolitana ferroviaria, che collegherebbe l'Aeroporto Catullo alla zona centrale della città, con una fermata proprio in corrispondenza dell'Arena.

Già adesso si può notare come l'area circostante la cittadina si sia trasformata in un cantiere, soprattutto nella parte ovest, in cui sono iniziati i lavori per la realizzazione del tratto TAV riguardante il collegamento Verona-Brescia.

In un prossimo futuro, è in programma anche la tratta che connette il capoluogo veneto con le altre città della Regione, Vicenza e Padova.

Per quanto riguarda, invece, il progetto di collegamento su ferro tra l'aeroporto e Verona, questo ha una natura differente da quella che attiene all'esecuzione della TAV; la spinta propulsiva data dai fondi erogati per le Olimpiadi del 2026 potrebbe rendere possibile un intervento di ampio respiro, che è in fase di elaborazione da molto tempo e, proprio in questa occasione, potrebbe finalmente vedere la luce.

Anche la Regione Veneto e il Comune di Verona hanno sottolineato come la realizzazione di una connessione di questa portata avrebbe un ritorno economico e d'immagine di lungo periodo, non solo in vista dell'evento sportivo del 2026 ma, in generale, per tutto il Veneto e il Nord Italia in generale.

Sarebbe, infatti, molto più agevole raggiungere le zone turistiche più rinomate; questo elemento costituirebbe una spinta al settore turistico della Regione, nonché un'occasione per realizzare un tratto ferroviario più esteso, a beneficio di tutti.

Il concetto è stato evidenziato dall'Assessora ai Trasporti, alle Infrastrutture e Lavori Pubblici del Veneto, Elisa De Berti, la quale ha ribadito l'importanza di un efficiente nodo ferroviario che colleghi Verona a Villafranca, Lazise e Peschiera del Garda.

L'importanza di ciò che è ancora un progetto: i risvolti ambientali

L'ampliamento della rete ferroviaria che collega Verona con le zone limitrofe e l'aeroporto è, dunque, un progetto di ampio respiro che costituirebbe uno slancio all'economia della Regione, basata in larga misura sul turismo. Tuttavia, tra le motivazioni che sono state addotte alla validità dei lavori, vi è anche quello dell'impatto ambientale: infatti, grazie all'estensione dei collegamenti su ferro, si otterrebbe anche una netta diminuzione del traffico su strada.

Come è stato evidenziato dalla stessa assessora, tale ampliamento si trova ancora in fase embrionale, in quanto sarebbe un progetto, tutt’ora al vaglio da parte del personale tecnico di RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Nell'ambito delle proposte di realizzazione dei lavori, due sono le possibilità oggetto di valutazione.

La prima ipotesi prevede che venga effettuato un prolungamento della linea ferroviaria che già esiste, mentre la seconda possibilità riguarda opere di esecuzione da zero di un collegamento completamente nuovo.

Il collegamento tra Verona e l'aeroporto: quali vantaggi?

Tra i risvolti positivi che un collegamento ferroviario tra Verona e l'aeroporto consentirebbero, oltre a quello della riduzione delle auto in circolazione, si aggiungerebbe quello inerente alla rapidità nel compiere il percorso che, ad oggi, può essere effettuato anche tramite i servizi di Noleggio con Conducente di Taxi Verona Airport, noti come NCC, e bus che, però, impiegano molto tempo per raggiungere la città o l'aeroporto, senza contare le attese che i viaggiatori devono sostenere prima di salire sul mezzo.

Il problema non riguarda solo raggiungere l'aeroporto o la città poiché, ipotizzando di doversi spostare verso il Lago di Garda, senza un'automobile la missione è piuttosto ardua: ecco che, con una linea ferroviaria ampliata, sarebbe ben più agevole recarsi nella località e nelle zone limitrofe, non solo da parte degli abitanti, ma anche dei turisti che, a meno che non noleggino un'automobile, solitamente si spostano con i mezzi pubblici.

Anche per quanto riguarda il tratto che collega Verona a Villafranca, Valeggio sul Mincio e Peschiera, vi sarebbe un enorme vantaggio dalla realizzazione dell'ampliamento della rete ferroviaria. Stando a quanto riportato dall'Assessora Elisa De Berti, la Regione Veneto e il Comune si stanno impegnando a fondo per far riconoscere a RFI il grande potenziale di tale progetto che, come è auspicabile, potrebbe realizzarsi nei prossimi 5 anni, anche grazie alla spinta data da un evento tanto atteso per milioni di turisti come le Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina d'Ampezzo del 2026. La speranza è che il Ministero delle Infrastrutture riconosca l'estensione della linea come opera strategica.