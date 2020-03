Alpini in lutto, “è andato avanti” Mauro Berghi

Alpini in lutto per la scomparsa di Mauro Berghi, vicecapogruppo del Favaro, mancato questa notte all’età di 69 anni. Residente a Ronco Biellese, era il cuoco all’interno del suo gruppo. Faceva parte anche della commissione della gestione della sede: a lui il compito di badare al magazzino. “Era una figura molto attiva – confida il capogruppo Maurilio Coda Zabetta – e metteva a disposizione degli alpini il suo tempo con grande simpatia e spirito partecipativo”. In queste ore, sono molti che piangono la sua morte condividendo sui social messaggi di commiato.