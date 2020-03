Casa della Salute, poliambulatorio regolarmente aperto. Attivato nuovo servizio di video consulti

Casa della Salute informa i propri pazienti che, nella settimana da lunedì 23 a sabato 28 marzo, il poliambulatorio di Sandigliano presso il THE PLACE luxury outlet resterà regolarmente aperto.



"Perché teniamo aperte le nostre strutture? - spiegano i responsabili - Abbiamo deciso di tenere aperte le strutture per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. È per noi un impegno sociale verso i nostri pazienti. E un impegno anche verso i pronto soccorso e gli ospedali, concentrati nell'emergenza. Ringraziamo il nostro personale interno, infermieri e medici per la loro disponibilità in questo momento di emergenza".



Ecco l'elenco delle prestazioni:

- Cardiologia

- Diagnostica per immagini (Ecografie, Risonanze e Tac, no al torace)

- Ortopedia

- Neurochirurgia

- Chirurgia Vascolare

- Pneumologia

- Dermatologia

- Otorino

- Odontoiatria



"Per dare il nostro contributo alla riduzione degli spostamenti e alle occasioni contagio, chiediamo comunque ai pazienti di valutare la possibilità di rinviare la propria prestazione o di richiedere il nuovo servizio di videoconsulto medico on-line.



Inoltre la Casa della Salute ha attivato un nuovo servizio di Videoconsulto Medico online. È comodo, perché basta seguirlo da casa; è facile, perché gli unici strumenti necessari sono un PC e uno smartphone; è economico, perché costa solo 20 euro (10 euro per chi è già paziente di Casa della Salute - fino al 31 marzo).



Come funziona:

Chiama lo 010.96.41.083 oppure visita il sito www.casasalute.eu. Prenota prestazione, medico, giorno e ora. Collegati e inizia il tuo video consulto.