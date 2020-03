Solidarietà a Mongrando, azienda locale dona dispositivi di protezione individuale ai dipendente del Comune

Nei giorni dell’emergenza coronavirus, non si fermano gli atti di generosità e di solidarietà delle diverse realtà del nostro territorio. A Mongrando il primo cittadino Antonio Filoni ha voluto ringraziare la ditta Stirmaglia di Pizio Massimo & C. s.n. c. per “la donazione dei dispositivi di protezione individuale da assumere come protocollo di sicurezza anti-contagio in relazione all’evolversi della diffusione del coronavirus, distribuita ai dipendenti del comune di Mongrando. Ringrazio i volontari della Protezione Civile che in questi giorni stanno fornendo Servizio ai cittadini che per motivi di prevenzione sanitaria non possono uscire di casa. Unicamente meritevoli di dovuti e sentiti ringraziamenti sono i settori del tessile che si adoperano per la produzione dei dispositivi di protezione individuale”.