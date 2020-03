Gruppo Sportivo Graglia, gesto di solidarietà agli Amici dell’Ospedale di Biella

Continuano i gesti di solidarietà in tutto il Biellese. Il consiglio direttivo del Gruppo Sportivo di Graglia ha scelto di devolvere un contributo di mille euro agli Amici dell’Ospedale di Biella in questo terribile momento di emergenza sanitaria legata al coronavirus. “Cogliamo inoltre l’occasione – spiegano – per ringraziare ed incoraggiare tutto il personale medico e infermieristico, i volontari e le forze dell’ordine, duramente impegnati ad affrontare questa epidemia”.