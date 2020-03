Coronavirus, anche la pro loco di Gaglianico a fianco dell’Ospedale

La solidarietà non conosce confini. Anche la pro loco di Gaglianico scende in campo e dona mille euro a favore del nostro ospedale, nei giorni furenti del coronavirus. “Visto il terribile momento, abbiamo pensato di dare una mano – spiegano – inoltre, vogliamo ringraziare tutte le persone che sono in prima linea. Aiutiamoci rimanendo in casa, sostenendo così l’ospedale e tutti i medici e gli operatori che lavorano per noi”.