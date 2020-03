Chiusura scuole e fine anno scolastico senza recuperi, Azzolina: "Il documento diffuso è falso"

Quella delle fake news e della diffusione di fotomontaggi di notizie false, si sa, non è una novità. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, infatti, sono state molte le bufale lanciate sul web che rapidamente si sono diffuse creando scompiglio tra la popolazione.

Una delle ultime è stata segnalata dal Ministro all'istruzione Lucia Azzolina: un documento intestato proprio dal Ministero in cui veniva decretata la chiusura fino a data da destinarsi di tutte le strutture scolastiche di ogni ordine e grado e la conclusione anticipata dell'anno scolastico. "Pertanto - si legge nella falsa nota - saranno applicati tutti i metodi di giudizio solitamente utilizzati per l'anno scolastico ordinario. Eventuali studenti con votazione insufficiente, frequentanti anche l'ultimo anno, dovranno ripeterlo. Per gli studenti non rientranti nella categoria sopra descritta, eventuali modalità di esame di maturità saranno statuiti nei giorni a venire".

Immediata la segnalazione della biellese Lucia Azzolina: "È un falso! Il momento è delicato e c'è ancora chi gioca in questo modo. Lo trovo vergognoso. Denunceremo. Intanto chiedo a tutti di seguire solo fonti ufficiali, dove pubblichiamo tutto. E ringrazio quanti, nella stampa, ci stanno aiutando a dare informazioni corrette".

Questo è il sito ufficiale del Ministero: www.miur.gov.it.

Questa la sezione dedicata alle notizie sulla gestione dell'emergenza: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-online-pagina-dedicata-e-faq?fbclid=IwAR0oX_8PEd4Ax2cVoJMNHyVSSPQxmCuKwuobX1651nlRbkb7397ChpBTiG8.