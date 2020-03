Cassa integrazione in deroga, ecco le prime informazioni per l'avvio

La Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ha pubblicato sul sito internet istituzionale le prime, fondamentali, informazioni per accedere alla Cassa Integrazione in Deroga annunciata dal Governo.



Al link www.regione.piemonte.it/cassaintegrazioneinderoga si possono già quindi ottenere tutte le info al momento disponibili in attesa che venga prontamente attivata la piattaforma di presentazione delle domande.



La pagina web verrà costantemente aggiornata e sarà ivi comunicata l’apertura per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro.

Si rammenta che le imprese da 1 a 5 dipendenti che intendano avvalersi della CIGD non hanno necessità di stipulare accordi sindacali.