Vigili del Fuoco in sirena a Biella per un’anziana caduta in casa

Intervento dei Vigili del Fuoco a Biella, poco prima delle 15 di oggi, 22 marzo, in piazza Molise, a seguito della segnalazione di un’anziana in difficoltà all’interno della propria abitazione. Sul posto si sono precipitati due squadre che, nel giro di poco tempo, sono riuscite ad entrare nell’alloggio consentendo così il passaggio degli operatori del 118. A richiedere aiuto una pensionata caduta a terra e impossibilitata a rialzarsi da sola. L’anziana è stata in seguito affidata alla cure dei sanitari.