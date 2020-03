A fuoco tronchi di legname tra Masserano e Lessona, in azione Vigili del Fuoco di Cossato

Il consueto lavoro dei Vigili del Fuoco non cessa mai nemmeno in tempi difficili come quelli che tutta la nazione sta attraversando. L’allarme è scattato poco dopo le 16 di oggi, 22 marzo, quando un incendio si è sviluppato tra i tronchi accatastati in una proprietà sulla strada tra Lessona e Masserano. Prontamente intervenuti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cossato hanno contenuto il rogo. In questo momenti stanno smassando il materiale per la bonifica e la completa messa in sicurezza del luogo.