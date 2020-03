Imparare a leggere Sardo e Piemontese a Biella con Skype

Ai tempi di coronavirus, il laboratorio linguistico di Su Nuraghe continua in collegamento Skype con il Circolo sardo "Antonio Segni" di La Plata (Argentina), superando mari e oceani attraverso l’uso della lingua materna nella poesia, tra storia, cultura e cronaca del tempo presente - fatti del giorno, “de die in die” nei versi di Tore Spanu - testi in “Limba” per imparare a leggere e scrivere in sardo e in piemontese, anche per chi non è o non parla sardo o piemontese, ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo o dal piemontese - traduzione in Piemontese letterario nella versione dij Brandé a cura di Sergi Girardin - traduzione in Castigliano resa da Matteo Rebuffa - coordina Biagio Picciau.

Per l’occasione, si è composto un sonetto che descrive la sindrome di Down in quelle straordinarie persone che trasmettono valori assoluti nella società. Nei versi, alcune caratteristiche della loro personalità, con l'amore al primo posto, accanto a felicità, affetto e simpatia, che quotidianamente essi donano: un grande esempio, che dovrebbe scuotere coscienze disattente, che non sanno di trascurare un universo di grande ricchezza.