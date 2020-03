A Mongrando le panchine di piazza XXV Aprile diventano arcobaleno

A Mongrando l'arcobaleno si disegna su una panchina. Così il sindaco Antonio Filoni, insieme a tutta l'amministrazione comunale, vuole lanciare un messaggio di speranza in un momento di emergenza. Da qui nasce l'idea delle panchine arcobaleno in Piazza XXV Aprile: "Il primo significato - spiega l'amministrazione - riguarda lo slogan "andrà tutto bene", un motto che vuole essere un invito a non perdersi d'animo di fronte all'incertezza di quel che sarà. Un richiamo al valore della speranza, che non finisce mai. In secondo luogo, le panchine diventano arcobaleno per dire Bbasta al omotransfobia, con l'obiettivo di combattere simbolicamente ogni forma di discriminazione di genere".