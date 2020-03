Speciale coronavirus, parla l'onorevole e primo cittadino di Valdengo Roberto Pella VIDEO

Il sindaco di Valdengo e onorevole Roberto Pella parla delle paure dei suoi cittadini, della vicinanza agli anziani e delle persone in quarantena e del rafforzamento dei servizi per le consegne di ogni genere a domicilio. "Il premier Conte sta operando in un ambito molto difficile, alcune scelte le abbiamo condivise altre no" questo è il commento di Pella nella veste di parlamentare. Pella parla poi della sua richiesta, insieme al presidente Anci Decaro, di aprire un fondo per aiutare i comuni per il lavoro svolto dalle polizie municipali, oltre alla richiesta delle coperture per la sanificazione degli ambienti, iniziando a lavorare sulla ripartenza del post emergenza sanitaria.