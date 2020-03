Ponderano, la minoranza chiede lo stop alle rette e la convoca del consiglio comunale

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nei giorni scorsi abbiamo mandato una lettera al Sindaco e alla Giunta chiedendo un coinvolgimento del Consiglio Comunale per affrontare congiuntamente il momento di grave crisi che stiamo vivendo e proponendo alcune iniziative a favore di cittadini e dipendenti.

Il Sindaco ci ha risposto con un post su facebook polemizzando su una non ben motivata nostra necessità di visibilità e annunciando di aver adottato misure per la sicurezza del “palazzo”. Va da sé che il giorno dopo ha finalmente pubblicato una locandina, analoga a quella già in circolazione, riportante alcuni numeri utili relativi a lodevoli iniziative di Servizi Sociali, protezione civile di Biella e Croce Rossa. Bene se qualcosa si è mosso ma non basta, bisogna fare di più, si può fare di più.

E non per polemizzare, sebben poco ci interessi che il Sindaco si risenta dell’attività della minoranza che nel suo ruolo deve essere da stimolo e critica costruttiva, perché il nostro e il suo compito èricercare il bene del paese e dei suoi abitanti. È così che abbiamo provveduto a richiedere la convoca di un Consiglio Comunale straordinario da tenersi con strumenti di videoconferenza che la Legge consente affinché nel “luogo” istituzionalmente deputato alle decisioni del Comune, ci si possa confrontare e stabilire linee condivise di intervento.

Chiediamo ad esempio che vengano adottate, come già fatto in altri comuni, misure come la pulizia delle strade, dei marciapiedi e degli arredi urbani, la sospensione delle rette dell’asilo, misure di coordinamento delle iniziative diassociazioni ed Enti sul territorio, informazione ai cittadini che non possono e non sanno accedere a siti internet e facebook. Vogliamo far sapere al sindaco che non mancherà mai il sostegno della minoranza per le iniziative in favore dei Ponderanesi".