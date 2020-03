Il torneo di fantacalcio diventa solidale: 400 euro all'Asl Biella da otto giovani biellesi

Si ferma il campionato ma non la solidarietà. Ogni anno, otto ragazzi biellesi (Mirko, Davide P., Davide G., Matteo, Pasqualino, Roberto, Luca e Gabriele) amanti del calcio organizzano tra di loro un torneo di fantacalcio, mettendo una quota di 50 euro a testa per poi premiare i primi tre. Il gruppo di giovani non ha atteso la ripresa del campionato, ma ha deciso di devolvere il loro montepremi per sostenere l'emergenza coronavirus. Così, hanno individuato l’Associazione Amici Ospedale di Biella, per la quale hanno versato 400 euro nell'ambito del progetto #donosalute.