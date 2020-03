Gesti di solidarietà: Mascherine e tute per il 118 del quadrante Biella, Vercelli, Novara e Vco

In prima linea fin dal primo giorno di emergenza coronavirus, gli operatori del 118 del quadrante Biella, Vercelli, Novara e Vco hanno ottenuto significative dimostrazioni di solidarietà da parte di privati, associazioni e fondazioni. Attraverso la Croce rossa di Novara, la Fondazione Comunità Novarese onlus ha donato 9mila mascherine mentre grazie a una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe (il nome della campagna è “Coronavirus raccolta fondi 118 Novara-Vco”) sono state acquistate, tramite la Croce rossa di Verbania, 300 tute “tyvek” e altro materiale è ancora in arrivo. "Si tratta di importanti donazioni – afferma il dott. Roberto Gioachin, responsabile del 118 del quadrante – perché, oltre essere di grande utilità, ci fanno sentire la solidarietà della popolazione in un momento particolarmente complicato per tutti noi".