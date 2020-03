Dalla fagiolata de "I Cadegrat" di Cossila 800 euro per l'ospedale

Anche il Comitato del Carnevale Benefico di Cossila San Grato, "I Cadregat", in prima linea per sostenere l'ospedale di Ponderano. "Vista la situazione di emergenza che stiamo vivendo - spiegano i membri del comitato - abbiamo pensato di devolvere l'intero, se pur esiguo, ricavato dalla nostra fagiolata all'ospedale di Biella attraverso l'iniziativa #donosalute, che ne farà il miglior uso per contrastare l'epidemia". L'associazione ha donato 800 euro.