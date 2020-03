Coronavirus - Incontro sindacati-Uib, Ranghetti (Uiltec): "Le sterili polemiche non servono a nulla"

Giovedì incontro tra sindacati e unione industriale biellese sul delicato momento dell'emergenza Coronavirus. "Alla luce delle polemiche intercorse in questi giorni sui media, ci teniamo a precisare -scrive in un a nota stampa la Uil- lo spirito con cui il 14 marzo la Uil ha sottoscritto con Cgil, Cisl, Confindustria, Confapi e Rete Imprese un protocollo per gestire la sicurezza negli ambienti di lavoro. Abbiamo colto immediatamente il valore di un protocollo che ha l’obiettivo comune di salvaguardare la salute delle persone e la continuità aziendale.

In una fase incerta per il nostro Paese e la nostra provincia, tutti dobbiamo assumerci la responsabilità sociale del nostro ruolo. Abbiamo l’obbligo di garantire la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e il documento di linee condivise va in questa direzione. Si parla di agevolare lo smart working, dove possibile, dell’utilizzo delle ferie e permessi arretrati e viene confermata la riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione temporanea dell’attività, tramite l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per sanificare i luoghi di lavoro.

Per la Uil e per tutte le sue categorie, la salute e la sicurezza delle persone vengono prima di ogni cosa, soprattutto del profitto: la prosecuzione delle attività produttive deve avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle lavoratrici ed ai lavoratori adeguati livelli di protezione. In data 19 marzo si è svolto un incontro con l’unione industriale per definire un eventuale percorso aggiuntivo rispetto al protocollo, al fine di gestire le situazioni di criticità che si possono riscontrare con il dialogo continuo che le categorie hanno con le lavoratrici e i lavoratori del territorio".

"E' stato un incontro dove non si è entrati nello spirito delle richieste iniziali ovvero di andare a sviscerare le situazioni aziendali dove il sindacato non riesce a monitorare, obiettivo di questo protocollo -precisa Maria Cristina Mosca della Uil-. Non è nostro interesse bloccare le fabbriche a priori ma solo nel momento in cui i lavoratori non vengano messi in sicurezza".

Ma il giorno prima, il 18 marzo, c'è stata un'altra riunione tra sindacati del tessile e unione industriale. "Ci siamo lasciati, con la parte sindacale dell'Uib, con lo spirito che ha sempre contraddistinto il Biellese -afferma Alessandra Ranghetti della Uiltec-. Ovvero quello di andare a vedere i reali problemi, qualora emergano, per cercare di risolverli con comportamenti efficaci e senza clamore, al fine di tutelare chi realmente lavora all'interno delle aziende. Ringrazio la Rsu e le Rls all'interno delle aziende che in momento di emergenza totale stanno svolgendo un ottimo lavoro. Resto con la convinzione che solo un gioco di squadra tra sindacato e unione industriale possa ottenere i migliori risultati per il bene di lavoratrici e lavoratori. Al momento attuale credo che la sterile polemica sia controproducente".