Coronavirus, gli Ordini e i Collegi dei professioni biellesi sostengono la Croce Rossa

Anche gli Ordini ed i Collegi dei professionisti biellesi (Architetti, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Geometri, Ingegneri, Notai, Periti Industriali) sostengono uniti i tre Comitati della Croce Rossa Italiana del Biellese (Biella, Cossato e Cavaglià) attraverso la donazione di fondi. "Questo - spiegano - anche in senso di profonda gratitudine per ciò che fa la Croce Rossa sul nostro territorio. Gli Ordini e i Collegi professionali sono parte integrante della nostra comunità locale e agiscono come tali, con il senso di responsabilità che contraddistingue le migliaia di iscritti biellesi".