Biella, Maiolatesi: "Servizi a domicilio, presto a disposizione l'elenco completo delle attività"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Oggi in qualità di consigliere comunale, in azione congiunta con l’assessorato al commercio e sviluppo economico, abbiamo contattato tutti i commercianti e i titolari di attività del settore terziario di Biella per istituire un nuovo servizio alla cittadinanza. Riteniamo sia un modo concreto per far sentire la vicinanza dell’amministrazione comunale ai nostri commercianti in questo delicato momento di emergenza della diffusione del COVID-19.

Il fine è quello di istituire un servizio alla popolazione biellese, limitatamente a questo periodo, che consenta di mettere a disposizione l’elenco, su canali ufficiali del comune, di tutte quelle attività che offrono un servizio di consegna a domicilio dettagliando il numero telefonico, gli orari di servizio e i costi per la consegna. Dato che, purtroppo, ancora troppe persone escono eccessivamente dalla propria abitazione, questo tipo di servizio può essere un utile strumento per limitare le uscite e del conseguente rischio di diffusione del contagio".