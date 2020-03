A Vigliano sindaco, Polizia Locale e Protezione Civile in prima linea per la spesa a domicilio

Amministrazione comunale, Polizia Locale e Protezione Civile in prima linea per la consegna della spesa a domicilio a Vigliano. In questi giorni infatti, il sindaco Cristina Vazzoler, il comandante di Polizia Locale Emanuela Scarpa e alcuni dei volontari della VVB Protezione Civile sono attivi sul territorio per rispondere alle esigenze di anziani e persone a rischio.

L'amministrazione ricorda che per la spesa a domicilio è possibile contattare dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 - il presidente della VVB Protezione civile Denis Bertazzo al numero 329/3455175. Al centralino del Comune invece (015/512041), dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, si accolgono le richieste di quanti, in situazione di fragilità, chiedano di attivare il servizio di pasti a domicilio. Anche in questo caso, sarà la Protezione civile a farsi carico della consegna.