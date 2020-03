Ricetta: Calamaro ripieno con pane aromatizzato

Ricetta per 4 persone:

Io ho optato per quello alla curcuma, che ho fatto gratinare in forno e frullato finemente.

Riempiamo le sacche con questa farcia e chiudiamo con degli stuzzicadenti per fare sì che la farcia non esca.

Ho ricavato tre dischi, utilizzando un coppa pasta, che mi servono per guarnire il piatto finale.

In una padella bassa e larga versiamo tre cucchiai di olio e uno spicchio di aglio, rosoliamo le sacche ripiene e i tentacoli, girandoli un paio di volte per 2 minuti, in modo da dorarli bene.