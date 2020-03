Mongrando, cani di grossa taglia scappano nella notte e attaccano un gregge

Brutta sorpresa per il proprietario di un gregge a Mongrando. Nella notte, due cani di grossa taglia sono scappati dal loro proprietario e finiti all'interno di un recinto di pecore, uccidendone una e ferendone altre. In collaborazione con il sindaco Antonio Filoni, le forze dell'ordine hanno rintracciato il proprietario degli ovini e il padrone dei cani, successivamente recuperati grazie agli operatori del canile di Cossato. Al momento sono in corso accertamenti.