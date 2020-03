Cossato e Mongrando, doppio intervento dei Vigili del Fuoco per due donne cadute in casa

Doppio intervento dei Vigili del fuoco con le forze dell'ordine. A Cossato, una donna anziana è caduta in casa e non riusciva più a rialzarsi. Gli uomini del 115 hanno aperto l'appartamento permettendo agli operatori sanitari del 118 di entrare per soccorrere la donna e trasportarla in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli uomini del 115 sono poi intervenuti a Mongrando, sempre per una donna anziana caduta in casa: con lei era presente anche il marito. La stessa è stata trasportata in ospedale dal 118 per gli accertamenti del caso.