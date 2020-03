Salussola, al via la manutenzione del tetto del palazzo comunale

Ripristinare una parte di guaina che riveste il colmo, una parte di falderia in rame, le tegole asportate e quelle da ricollocare. Questo l'intervento di manutenzione previsto per il tetto del palazzo comunale a Salussola. Un lavoro necessario al fine di riparare i danni causati dalle intemperie e dal vento delle ultime settimane. Ad occuparsi dell'intervento sarà la ditta Gaio Glauco, per un importo di poco più di 540 euro.