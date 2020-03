Fusione Coggiola-Pray, le ragioni contabili dei sindaci

Riceviamo e pubblichiamo:

"Cari Cittadini di Coggiola e Pray,

in questo momento di emergenza che stiamo vivendo come Paese dovuto al Coronavirus-19, dobbiamo insieme sforzarci di guardare al futuro con positività e comunque operare senza polemiche e pregiudizi per cercare di migliorare la realtà Amministrativa della nostra valle.

Per queste ragioni con questa comunicazione, vogliamo raggiungervi nelle vostre case visto che per ragioni di sicurezza non possiamo incontrarci e tranquillizzarvi rispetto a quanto stiamo proponendo, per il progetto di Fusione dai nostri Comuni di Coggiola e Pray.

Con Voi cittadini e vogliamo condividere alcune riflessioni, fornendo per le Vostre valutazioni dati reali ed oggettivi relativi ai nostri bilanci.

Per fare questo siamo qui, con il contributo concreto dei nostri Assessori al bilancio, per spiegarvi nel modo più semplice possibile dati REALI, regolarmente vidimati dai revisori contabili.

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, i Comuni di Coggiola e Pray gestiscono congiuntamente da molti anni funzioni amministrative e tecniche regolate da apposite convenzioni. Tali convenzioni hanno consentito ai nostri due Comuni di ottimizzare le spese, meglio gestire l'impiego delle risorse umane e di conseguenza anche quelle economiche, traducendosi in migliori servizi e minori costi.

Per tali ragioni riteniamo siano maturi i tempi per proporre a Voi cittadini, un processo di fusione delle attuali realtà in un nuovo più grande ed organizzato Comune.

In una proiezione quinquennale, possiamo dimostrare che il debito residuo previsto dal prossimo anno di Coggiola e Pray sostanzialmente si equivale (con una maggiore riduzione del debito per il Comune di Pray).

Questo debito comprende i Mutui pregressi in esaurimento e il debito aggiuntivo, costante, che Coggiola ha assunto a Bilancio per il finanziamento della Casa di Riposo.

Il rapporto fra l'Avanzo di Amministrazione e le Entrate accertate, risulta per Pray 17,94 e per Coggiola 17,83. Quindi assolutamente in linea.

La situazione patrimoniale di Coggiola e Pray è sostanzialmente equilibrata. Pertanto è evidente che nessuno ha un ruolo predominante rispetto all'altro.

Il Comune di Coggiola al momento ha un’addizionale Irpef leggermente più bassa di Pray, ma dalle nostre proiezioni relative ai bilanci futuri della nuova realtà comunale, chi amministrerà, certamente potrà valutare di adottare aliquote con un coeficente minore rispetto alle attuali.

Nonostante stiamo attraversando momenti particolarmente difficili, ciò non ci esime dal lavorare in modo chiaro, determinato e soprattutto onesto.

Il nostro solo interesse è quello di informarvi e coinvolgervi nelle scelte e nelle decisioni.

Decisioni che dovremo prendere tutti insieme nei prossimimesi allo scopo di organizzare sempre meglio il nostro territorio, a beneficio di tutti gli abitanti".