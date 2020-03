Coronavirus, anche a Donato chiudono parchi e cimiteri. Il sindaco: "Non siamo in vacanza, rimanete a casa"

Anche a Donato è stata emessa l'ordinanza di chiusura dei due cimiteri, dei parchi gioco e delle aree attrezzate per limitare al massimo gli spostamenti dei cittadini. "Il documento varrà fino al 25 marzo - spiega il sindaco Desirèe Duoccio - poi vedremo se prolungarla o meno. Inoltre, già da oltre una settimana, sono stati comunicati tutti i servizi a domicilio (spesa, farmaci e beni di prima necessità) rivolti ad anziani e a coloro ne hanno bisogno, effettuati in collaborazione con Iris. In caso di necessità, abbiamo messo a disposizione del consorzio i nostri due cantonieri. Al momento non ci sono pervenute notizie di situazioni critiche ma, qualora dovessero verificarsi, invito i donatesi a contattare me, il vicesindaco o l'assessore per risolvere tutti i problemi. In questo momento più che mai, il comune è vicino ai cittadini".

Ecco la lettera che il sindaco ha inviato a tutti i residenti nei giorni scorsi:

"Donatesi non uscite di casa!



Rinunciamo a qualche settimana di libertà per la nostra salute, quella dei nostri figli, dei nostri genitori e per quella di un Paese intero.

Saranno proprio i nostri comportamenti a fare la differenza, se vogliamo uscire come vincitori in questa sfida epocale, abbiamo una sola regola da seguire: rimanere a casa per azzerare le possibilità di contagio.



Gli spostamenti devono essere ridotti al minimo indispensabile, tutte le volte che usciamo di casa corriamo il rischio di essere contagiati, il vivere in un piccolo paese, con pochi abitanti, non deve trarci in inganno pensando che il problema non ci riguardi. Non è vero, ricordate stiamo combattendo contro un nemico invisibile, che non suonerà di certo il campanello di casa nostra per avvisarci del suo arrivo. Non siete colpiti e frastornati nel sentire il numero dei morti e delle persone in terapia intensiva ogni giorno?! Bene , io si! Voglio vincere questa guerra. Donatesi rimaniamo uniti ma soprattutto, rimaniamo a casa, sempre.



Non siamo in vacanza, ci troviamo ad affrontare un’emergenza sanitaria a livello mondiale, ognuno di noi deve fare la propria parte per il bene di tutti. I medici e gli infermieri sono in prima linea, chiusi dentro gli ospedali, non vanificate il loro lavoro! Non ammalatevi, rimanete casa. Le passeggiate, nonostante le belle giornate possono aspettare tranquillamente; le uscite per la spesa devono essere ridotte il più possibile, se non ci atteniamo a questa regole potremmo correre seriamente il rischio di non avere una seconda possibilità.



Aiutiamoci l’un l’altro: rimaniamo a casa!".