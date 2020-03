Speciale Coronavirus, parla il sindaco di Zubiena Davide Basso: "Dopo tanti anni massima condivisione con la minoranza" VIDEO

In una video telefonata via Skype, il primo cittadino di Zubiena Davide Basso esprime l'importanza di rispettare le regole e con soddisfazione parla di quanto sia fondamentale la massima collaborazione a tutti i livelli, lontano da schieramenti e ideologie.

"In queste situazioni è difficile prendere decisioni ma mi hanno insegnato a mettermi nei panni dell'altro. Chi non è in regia vede una parte, non è facile dire se le scelte prese siano giuste o sbagliate: ciò che ritengo opportuno adesso è restare tutti uniti, mantenere un Governo unito, un'Italia unita e la collaborazione tra maggioranza e minoranza. Quando si è all'apice è difficile prendere decisioni ma io mi attengo a ciò che dicono gli scenziati. Se dicono di stare a casa bisogna farlo: ci vuole un po' di amor proprio e per la patria".