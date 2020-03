I sindacati dei Vigili del Fuoco: "Tampone per tutti i pompieri piemontesi"

"In questo difficile momento per la storia della nostra nazione è sotto gli occhi di tutti l’incredibile lavoro messo in atto dagli operatori sanitari del Piemonte, a cui si riconosce l’encomiabile opera che incessantemente stanno svolgendo. Così come è altresì innegabile che lo sforzo profuso dai Vigili del fuoco, dalle Forze di Polizia, Polizia Locale, Forze armate e volontari della Protezione Civile sia assolutamente altrettanto prezioso al fine di collaborare e limitare, per quanto possibile, la diffusione del virus", sottolineano i sindacati regionali dei Vigili del Fuoco Conapo, Cgil, Cisl, Uil e Usb.

"Tutti questi operatori, ciascuno nel proprio ruolo, garantiscono il soccorso e la sicurezza della popolazione avendo necessariamente numerosi contatti con i cittadini e con i colleghi stessi. È di tutta evidenza la necessità di preservare l’apparato del Soccorso e della Sicurezza pubblica onde evitare di dover mettere in “quarantena” intere articolazioni e, per questo motivo, si ritiene indispensabile non solo adottare le dovute tutele nei confronti di tutto il personale, ma anche effettuare un continuo monitoraggio dello stesso data la natura particolare del nostro lavoro che ci pone quali soggetti altamente a rischio di contagio da agenti patogeni".

"Ci risulta, inoltre, che in alcuni Comandi provinciali VVF della Regione si siano già registrati alcuni casi di positività. E’ notizia reale che un componente effettivo al Comando di Novara, così come anche al Comando di Torino, siano risultati positivi al tampone, costringendo i Comandanti locali a isolare tutte le persone in stretto contatto, ad effettuare le procedure di bonifica dei locali e, a predisporre, immediatamente, per il Comando di Novara, la sostituzione in tronco del turno – attualmente in quarantena – che era stato a stretto contatto con il collega infetto", prosegue la nota dei sindacati.

"Temiamo che, con il passare del tempo, queste misure drastiche, ma necessarie, che dovranno essere attuate, moltiplicate per le altre sedi regionali potrebbero portare al collasso in poco tempo dell’operatività dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio del Piemonte. È utile sottolineare, inoltre, la crescente preoccupazione tra il personale VF in servizio in ragione dei risultati positivi ai test riscontrati soprattutto fra i soggetti asintomatici, ciò non di meno gli stessi continuano a svolgere il proprio dovere con abnegazione e a rischio di contagiare i propri familiari".

"Pertanto, le scriventi organizzazioni Sindacali Regionali dei Vigili del Fuoco chiedono a tutte le autorità in indirizzo di collaborare affinché venga istituito, in tempi brevissimi, un protocollo che preveda l’effettuazione del c.d. “tampone”, possibilmente a cadenza periodica, o di altre attività tali da certificare la negatività al COVID-19 per tutti i Vigili del Fuoco – compreso personale volontario eamministrativo – che prestano servizio in Piemonte"."Questo per poter garantire che i soccorritori non si trovino, loro stessi, ad essere diffusori inconsapevoli del virus verso la popolazione inerme ed inoltre al fine di permettere l’immediato isolamento dei soggetti asintomatici".