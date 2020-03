In attesa delle autocertificazioni di conformità dall'Istituto Superiore della Sanità, un'azienda biellese si è già messa all'opera da giorni per produrre le mascherine.

Sono i primi prototipi realizzate in tessuto non tessuto ma in lavorazione ci sarebbero altri tre tipi. Siamo in una fase avanzata e in questo momento si stanno facendo le prove in laboratorio per verificare che sia goccia repellente (antigoccia). A brevissimo la produzione e relativa commercializzazione.