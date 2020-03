Cura Italia, prorogata al 31 agosto le scadenza delle patenti

Il Decreto Cura Italia, in vigore da martedì 17 marzo, stabilisce che la validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza sucessivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Tra questi documenti c'è la patente di guida. Il decreto prevede che le patenti in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno di quest'anno. Quelle in scadenza alla data del 17 marzo, e quelle scadute o in scadenza dopo il 17 marzo, sono automaticamente prorogate al prossimo 31 agosto.

In tema di cicolazione delle automobili, il Cura Italia prevede inoltre norme in tema di esami, permessi provvisori di guida, carte conducenti, certificati professionali, collaudi e revisioni auto, assicurazioni e multe.

Nello specifico gli esami di guida teorici fissati entro il 30 giugno potranno svolgersi entro il termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda senza presentare un’ulteriore richiesta: l’esame dovrà comunque essere prenotato alla Motorizzazione Civile competente.

Il permesso provvisorio di guida ed il foglio rosa sono prorogati sino al 30 giugno, senza oneri, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento, non abbia potuto riunirsi: il foglio rosa con scadenza compresa tra l’1 febbraio e il 30 aprile viene prorogato sino al 30 giugno.

Le carte di di qualificazione del conducente ed i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno, sono prorogati al 30 giugno. Mentre i certificati di abilitazione professionale, con scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile, sono validi fino al 15 giugno.

In tema di revisione auto, il decreto autorizza fino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli che, entro il 31 luglio, dovranno essere sottoposti a revisione, oppure a visita e prova in seguito alla modifica delle caratteristiche tecniche. Per quanto riguarda i collaudi, possono circolare sino al 31 ottobre i veicoli che devono essere sottoposti al collaudo alla Motorizzazione Civile entro il 31 luglio.

La durata della polizze assicurative RC auto con scadenza fino al 31 luglio è prorogata di ulteriori 15 giorni: di norma la compagnia assicurativa avvisa della scadenza della polizza con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, e ha l’obbligo di mantenere la copertura prestata fino a 15 giorni dopo, che diventano 30 in base al decreto.

Quanto alle multe, dal 10 marzo al 3 aprile sono sospese tutte le scadenze di 60 giorni per il pagamento delle multe, e di 30 giorni per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace: i termini per pagarla senza mora, oppure per ricorrene al giudice, riprenderanno a decorrere dal 4 aprile