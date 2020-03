Coronavirus: stop all’abbandono ingiustificato di animali domestici, Animal Friendly in difficoltà

L’assessorato alla Tutela degli Animali della Città di Biella informa che grazie al supporto del Punto Animal Friendly, attraverso l’opera coordinata di alcuni residenti volontari, si occuperà di garantire il buon governo degli animali d'affezione di anziani e persone immobilizzate. Le richieste dovranno pervenire al numero di telefono 347.4442897. L’associazione, con sede in via Trieste a Biella, si farà carico di aiutare nell’acquisto di alimenti e farmaci veterinari tutte le persone in gravi difficoltà economiche dimostrabili, nei limiti delle proprie possibilità.

“Sollecito i proprietari di cani di stare tranquilli – dice l’assessore alla Tutela degli animali Gabriella Bessone - perché non c’è nessuna possibilità di diffusione del contagio da Covid-19 tramite i nostri animali o che possono essere una fonte di infezione. E’ deprecabile questo comportamento di abbandono da parte di proprietari di cani, accade in estate perché non sappiamo a chi lasciarli per andare in vacanza, ora il guaio sono le fake news che fanno da tam tam sui social in questi giorni di emergenza”. L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, che ha monitorato circa 100 canili, rende noto che sono aumentati più del 30% gli ingressi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“Cari cittadini portate fuori il vostro cane a fare i loro bisogni fisiologici – conclude l’assessore Bessone -, mantenendo sempre il decoro del bene comune, ma allo stesso tempo non fatelo diventare lo scopo per uscire in continuazione e per lunghi percorsi. Ringrazio invece il Punto Animal Friendly per questo progetto avviato in collaborazione”.