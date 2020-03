Coronavirus, precisazioni dell'assessore Chiorino per l'incasso rette servizi per l'infanzia

A riguardo della misura, di prossima emanazione, del valore complessivo di 15 milioni di euro a sostegno delle rette per i servizi per l’infanzia, l'assessorato regionale all'Istruzione precisa quanto segue: Agli Istituti che erogano tali servizi verrà distribuito un modulo, con tre opzioni per la gestione dell’incasso della retta scolastica.

1 - Gli Istituti potranno dichiarare di aver già riscosso la retta, di non volerla o poterla restituire, rinunciando così al contributo regionale.

2 - Gli Istituti potranno dichiarare di aver incassato la retta, di voler accedere al contributo regionale e di impegnarsi a restituire la retta non appena incassato il contributo stesso.

3 - Gli Istituti potranno dichiarare di non aver incassato la retta, accedendo così al contributo regionale.