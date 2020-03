Coronavirus, donazione alla Croce Rossa da parte dei collegi professionali biellesi

Gli Ordini ed i Collegi dei professionisti biellesi (Architetti, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Geometri, Ingegneri, Notai, Periti Industriali) unitamente sostengono, nell'emergenza per l'epidemia di covid-19, i tre Comitati della Croce Rossa Italiana del Biellese (Biella, Cossato e Cavaglià) per mezzo di una donazione congiunta di fondi utili per l'indispensabile funzionamento di questa fondamentale istituzione.

Questo anche in senso di profonda gratitudine per ciò che fa la Croce Rossa nel nostro Territorio. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono parte integrante della nostra comunità locale ed agiscono come tali, con il senso di responsabilità che contraddistingue le migliaia di propri iscritti biellesi.