Coronavirus, Corradino: "Notizia positiva, una donna di 93 anni è guarita. Questo ci da speranza"

Corradino, nel suo ormai consueto appuntamento social con la cittadinanza, ha affermato di richiedere la possibilità di fare i tamponi ai possibili contagiati e ai portatori sani. "Chiedo con insistenza e forza alla Regione di poter fare i tamponi per tutti, per capire i contagiati e i portatori sani. Chiedo anche macchine con ventilazione forzata visto che l'ospedale è al limite".

Il sindaco ha poi toccato un altro argomento attuale, come la pulizia delle strade. "Una ditta non biellese -continua il primo cittadino- ci ha offerto un prodotto per la sanificazione delle vie cittadine. La fornitura sarebbe gratuita e non inquinante. Venerdì in giornata devo sentirli telefonicamente". E poi le raccomandazioni alla popolazione: "Rispettiamo le indicazioni, restate a casa. Andate a fare la spesa un paio di volte la settimana e non tutti i momenti del giorno. Facciamo le cose per bene.

Pensioni. "Verso fine mese ci sarà l'anticipo delle pensioni -prsegue Corradino-. Non precipitatevi quel giorno, come comune stiamo studiando un'operazione per venirvi a prendere e portarvi a casa a fronte di un piccolissimo contributo".

Notizie positive: "Arrivano le prime guarigioni -conclude Coirradino-. Si tratta una donna del 1927 e questo ci da speranza. Nel contempo dobbiamo comportarci bene. Non credo che il virus abbatterà il Biellese ma dobbiamo darci una mano. Un grande pensiero va alla nostra Madonna d'Oropa che da qualche giorno ci guarda con la basilica illuminata".