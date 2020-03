Coronavirus, Ascom Biella: "Misure del decreto Cura Italia insufficienti". Ecco 10 richieste

Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia di Biella, ritiene totalmente insufficienti le misure adottate dal Governo nel decreto legge CURA ITALIA per i settori rappresentati. La grave emergenza economica in cui versano le imprese del Paese, sembra non aver trovato lo spazio adeguato nel DL CURA ITALIA e per questo motivo, insieme alle Ascom Confcommercio di diversi territori, l’Associazione si è fatta promotrice dell’iniziativa #IO SONO IMPRESA, un grande appello collettivo raggiungibile all’indirizzo www.iosonoimpresa.it al quale chiediamo a tutti di ADERIRE, unendosi a noi affinchè la voce delle imprese possa arrivare a tutte le Istituzioni forte e chiara con la RICHIESTA DI NUOVE E SIGNIFICATIVE MISURE DI SOSTEGNO che dovranno essere adottate SUBITO.

Perché dal sostegno alle imprese, passa il futuro economico e sociale del Paese, il futuro di tutti noi. L’emergenza economica deve essere affrontata con la stessa serietà con cui viene affrontata l’emergenza sanitaria. Queste le richieste che per i nostri settori sono urgenti ed indifferibili:

1. Il bonus di 600 euro una tantum è una misura talmente insufficiente da risultare inesistente: occorrono almeno 1.000 euro per un periodo minimo di 3 mesi

2. Va introdotta per il 2020 una flattax per tutte le aziende dei settori maggiormente colpiti e per tutte quelle sotto i 2 milioni di euro di fatturato

3. Iva e contributi del mese di marzo, aprile e maggio non vanno prorogati, ma vanno cancellati e va abolito il limite dei 2.000.000 di euro

4. Non ci devono essere limitazioni all’utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga

5. Tutti i settori commerciali vanno ricompresi nelle misure di sostegno

6. Vanno sospesi tutti i tributi locali

7. Vanno sospese per almeno 3 mesi le bollette di tutte le utenze

8. Locazioni commerciali: credito di imposta al 100% per almeno 3 mesi e tassazione zero per i proprietari se riducono il canone di più del 50%

9. Tutti i professionisti devono beneficiare degli aiuti

10.Azzeramento delle commissioni bancarie su operazioni di anticipo fatture.