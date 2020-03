Coronavirus, anche a Salussola casi positivi. Cabrio: "Situazione sotto controllo unità regionale"

Il coronavirus ha raggiunto anche Salussola. A comunicarlo tramite nota ufficiale è il sindaco Carlo Cabrio: "Cari concittadini - si legge - vi comunico che anche nel nostro comune si sono verificati casi positivi al virus covid-19. Ricordo a tutti l’importanza di limitare gli spostamenti solo per comprovate esigenze primarie non rinviabili al fine di contenere il più possibile il rischio di contagio. Vi chiedo di rispettare quanto stabilito dalle disposizioni governative e di mantenere la calma in quanto la situazione rimane sotto il pieno controllo dell’unità di crisi regionale".