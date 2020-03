Alpini Biella, batte forte il cuore nei giorni del coronavirus. Fulcheri: “Ad oggi raccolti 23mila euro per ospedale. Stiamo uniti” VIDEO

“Nel momento dell’emergenza, gli Alpini ci sono sempre stati. Specialmente ora che tocca direttamente le nostre comunità”. A parlare il presidente della sezione ANA di Biella, Marco Fulcheri, che in un’intervista video ha affrontato di petto la questione coronavirus. “Abbiamo aperto – spiega - una sottoscrizione per la raccolta fondi in aiuto degli operatori sanitari del nostro ospedale. Ad oggi c’è stata una grande e immediata risposta: già 45 gruppi hanno aderito e si è raccolta una cifra che sfiora i 23mila euro”.

L’attenzione è rivolta anche “alle famiglie – prosegue – che si sono viste privare dell’affetto dei propri cari senza la pietas cristiana di poterli salutare un’ultima volta. A loro va il mio pensiero di vicinanza. Mai come in questo momento dobbiamo sentirci tutti uniti”.