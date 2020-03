Valdilana piange Giovanni Cerreia Fuso, stimato assessore di Soprana negli anni '80

Si è spento ieri 19 marzo all'età di 89 anni Giovanni Cerreia Fuso, conosciuto e stimato ex assessore di Soprana. "Era una figura esemplare per l'impegno, la capacità e la dedizione che impiegava nel suo lavoro" racconta con voce commossa l'ex sindaco del paese, Mauro Foglizzo. "Uomo poco incline alle problematiche politiche ma sempre attento a quelle sociali, ha lavorato con grande volontà e determinazione per tutta la comunità di Soprana".

Assessore negli anni '80, Cerreia era cresciuto in Francia, dove aveva studiato e vissuto: "Il suo accento francese, che gli è sempre rimasto, era inconfondibile. Quando sono entrato nella vita amministrativa, mi aveva detto 'per il poco potere che questa sedia ti dà non puoi permetterti di fare i tuoi interessi, non puoi permetterti nemmeno di pensarlo'. Questo consiglio prezioso, che esprime la sua forza e i suoi valori, mi ha accompagnato per tutta la mia vita amministrativa".