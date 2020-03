Domenico Spera, titolare del Cinecittà, ex Caravel, ci ha lasciato a 76 anni

Mimmo, così lo chiamavamo noi che al Cinecittà andavamo per ballare latino, se n'è andato nella notte tra martedì e mercoledì, lasciando un pò di tristezza nel cuore di ognuno di noi che lo ricorda sempre cordiale, disponibile e paziente nel sopportarci per ogni nostra richiesta. Ha fatto ballare migliaia di giovani e meno giovani fino alla chiusura della struttura che, ancora oggi, molti di noi ricordano come luogo di sano divertimento, di nascita di amori, di competizione per la danza, di serate a chiacchierare fino a tardi. Ciao Mimmo, hai contribuito a lasciare nelle nostre vite un po' di quei ricordi che non se ne andranno mai".