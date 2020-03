Chiama il 112 chiede aiuto e sparisce. Ritrovata la donna afferma: "Volevo capire se il cellulare funzionasse"

Chiama il 112, chiede aiuto e poi sparisce. Dopo ore di ricerche i Carabinieri della Compagnia di Biella la ritrovano e la stessa dichiara di aver chiamato solo per verificare se il cellulare funzionasse. È stata denunciata sia per il 650 ovvero per essersi allontanata per ore dalla propria abitazione senza giustificato motivo (era andata a trovare un amico) ed anche per procurato allarme. La protagonista è una donna di 35 anni, residente a Biella, pregiudicata.