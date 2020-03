andratuttobene, allo Spazio Ragazzi Divertistudio i lavori dei bambini on-line

"Che fortuna poter lavorare ogni giorno con i vostri bambini, conoscere le loro gioie e potervi conoscere personalmente, che onore prendere per mano e poter accompagnare nel cammino di crescita i vostri figli…Oggi la bellezza di essere a contatto con ognuno di voi, è stata interrotta o congelata temporaneamente. Il mondo è messo a dura prova da un nemico invisibile, solo con l’impegno di ciascuno di noi riusciremo a sconfiggere il nemico e vincere questa battaglia".

In questi giorni, lo Staff di Spazio Ragazzi Divertistudio, che si rivolge ai bimbi e ai ragazzi dai 5 ai 13 anni, sito a Biella in Piazza Falcone 3, sta programmando con ottimismo i tanti progetti lavorativi che svilupperemo presto insieme a tutti voi. Iniziamo subito…abbiamo pensato di realizzare una mostra on-line con i disegni, i messaggi, i video, i pensieri di speranza dei vostri bambini.

Tanti bambini di tutto il mondo stanno inventando modi divertenti per salutarsi senza toccare le mani o abbracciarsi…e voi quale saluto inventerete? Cosa volete dire ai “grandi” in questo momento? Siamo pronti, vi ascoltiamo! Inviate via mail a divertistudio@gmail.com o con una foto su whatsapp al 338.8675806 i lavori dei vostri bambini.

Spazio Ragazzi Divertistudio quotidianamente pubblicherà sulla sua pagina di fb i loro capolavori.