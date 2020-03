Vigliano, tariffa asilo nido non applicabile per tutto il periodo di forzata chiusura del servizio

L’Amministrazione comunale di Vigliano Biellese intende rassicurare le famiglie dei minori inseriti nell’asilo nido comunale: per il corrente mese di marzo, e comunque per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi per il contenimento del Covid-19, nessun onere sarà posto a loro carico. Il servizio, a domanda individuale, di fatto, non è erogato né fruibile in alcun modo per cui viene meno il presupposto per addebitare qualunque onere.

“Se è vero infatti che la tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici – spiegano - appare chiaro che laddove non vi può essere il servizio – come nel caso della forzata chiusura di questi giorni – non può essere richiesto il corrispettivo”.