Vigliano, proroga scadenza carte di identità

La validità delle carte d’identità scadute o in scadenza dopo il 17 marzo 2020 è prorogata fino al 31 agosto 2020: lo prevede l'art. 104 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, cd. Decreto "Cura Italia". La validità ai fini dell’espatrio è comunque limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Il provvedimento mira ad evitare il ricorso agli uffici demografici per il rinnovo dei documenti di identificazione, fino al termine dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. Inoltre, fino al 15 aprile 2020, come previsto dall'art. 103 del medesimo decreto, è sospeso il termine di 20 giorni entro cui va dichiarato il cambio di residenza o abitazione.

In ogni caso, sia la richiesta di documentazione urgente, sia il cambio di residenza o la variazione di indirizzo, sono gestite dagli uffici UNICAMENTE per via telematica. Gli interessati sono pertanto invitati a scrivere a: demografico@vigliano.info oppure (solo da casella pec) certificata@pec.vigliano.info