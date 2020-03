Solidarietà viaggia sulle 4 ruote, Rally & Co in pista per gli Amici dell’Ospedale di Biella

I motori delle auto sono purtroppo spenti a causa delle restrizioni legate al coronavirus ma un altro motore ben più importante si è messo in moto. È quello della solidarietà che deve coinvolgere tutti in un momento così delicato della nostra storia.

Questa la motivazione principale che ha spinto la scuderia Rally & Co a compiere un piccolo gesto donando all'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella 1.000 euro destinati vi all'acquisto dell'attrezzatura necessaria a combattere il coronavirus. Grazie a medici ed infermieri ogni giorno in trincea per il bene comune, sono loro i veri eroi che tutti i piloti e navigatori della scuderia non finiranno mai di ringraziare