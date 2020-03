Rimeco: quando la sanificazione ambientale è importante VIDEO

Il nostro obiettivo costante è fornire servizi altamente qualificati mirati alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei nostri clienti".

A parlare è lo staff di Rimeco, società specializzata nella sanificazione ambientale, che opera nel Vercellese ed in Valesia, sia per il settore privato che pubblico: "In questo specifico momento di emergenza sanitaria, sentiamo il dovere di offrire servizi mirati alla sanificazione di ambienti urbani su strade e marciapiedi".

Rimeco, che dispone di un vasto parco automezzi, con mezzi adatti a raggiungere tutte le località anche quelle più disagiate, lavora normalmente con pubbliche amministrazioni, a cui, in tempi di coronavirus, sta fornendo un servizio di lavaggio strade e igienizzazione marciapiedi. "Sanificare una strada ed ingienizzare un marciapiede - spiega lo staff di Rimeco - significa effettuare un lavaggio profondo utilizzando un lavastrade ed un atomizzatore, un macchinario capace di nebulizzare il prodotto lavante che, nel nostro caso, è una soluzione a base di cloro".

Le richieste di sanificazione strade e marciapiedi sono molte, come racconta lo staff: "Stiamo facendo un'attenta programmazione per soddisfare tutti i Comuni delle nostre zone ma non solo, perché abbiamo richieste anche da fuori provincia di Vercelli". Tanto lavoro, ma sempre nel rispetto della popolazione. "Per venire incontro ai Comuni, ma anche a tutti i cittadini, - precisa lo staff - in questo periodo svolgiamo questa attività in tarda serata, a partire dalle 20 o addirittura dalle 22, per non disturbare la cittadinanza ed operare nel migliore dei modi".

Rimeco opera su tre sedi: Vercelli, Via Laviny 17; San Giacomo Vercellese, Strada per Arborio snc; Varallo Via Altermberg snc (contatti: tel. 01611681215; mail info@rimeco.eu , sangiacomo@rimeco.eu , roccapietra@rimeco.eu ).