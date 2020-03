iltempodellagentilezza, parte "CRI per le persone" servizio a domicilio dei farmaci

Con lo slogan "Vicini ogni volta che vuoi", in questi giorni i Comitati locali di Biella, Cossato e Cavaglià della Croce Rossa Italiana hanno attivato sul territorio biellese "CRI per le persone", il servizio gratuito di consegna farmaci a domicilio, istituito in collaborazione con FederFarma, e rivolto principalmente agli over 65 ed alle persone fragili e/o non autosufficienti.

Gli utenti potranno chiamare un numero verde nazionale 800065510 attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 , oppure contattare la Sala Operativa CRI di Biella al numero 0150151127 attivo dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.