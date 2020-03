Fondazione Famiglia Caraccio a sostegno dell’Ospedale di Biella

“L’emergenza sanitaria data dalla diffusione del Covid19 che il nostro territorio sta affrontando, è di una portata eccezionale quindi servono misure e risorse straordinarie per poter fare fronte alle necessità urgenti del personale sanitario, che ringrazio di cuore a nome di tutta la Fondazione”.

Il presidente della Fondazione Famiglia Caraccio, Pier Giacomo Borsetti, annuncia così l’impegno da parte della Fondazione di raccogliere donazioni da devolvere all’Ospedale di Biella: “In questi giorni – aggiunge Borsetti - abbiamo già provveduto all'acquisto di 500 visiere e all'ordine di un ventilatore polmonare destinati all'Ospedale di Biella”. Scopo primario della Fondazione è infatti promuovere, favorire e finanziare iniziative nel campo dell’assistenza sanitaria e dell’attrezzatura ospedaliera, nonché collaborazione a progetti e programmi in campo sanitario, oltre ai campi dell’educazione e dell’istruzione dei giovani, della cultura, dello studio e del progresso scientifico.

È possibile partecipare alla donazione attraverso queste coordinate, indicando nella causale "Donazioni per il nostro ospedale": Fondazione Famiglia Caraccio Onlus Allianz Bank Financial Advisor IT67M0358901600010570287117 Banca Sella IT18G0326822300000878110001 Le erogazioni sono deducibili dalle imposte sui redditi sia per le persone fisiche che per le imprese.