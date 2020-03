Festa del Papà: da pelle d'oca la lettera di Chiara, figlia di un medico dell'ospedale di Biella

L'emergenza Coronavirus non deve, non può cancellare il 19 marzo: la Festa del Papà. Questa lettera scritta da Chiara, studentessa del Liceo Scienze Applicate di Biella, è l'esatto riassunto dell'amore, di chi opera in prima linea, definiti dalla popolazione veri "eroi" e dei loro figli che oltre ad essere a rischio contagio, supportano i papà nella fondamentale missione di medico. La proponiamo perchè, oggi più che mai, questa lettera oltre ad essere attuale contiene il sentimento reale, non solo di una figlia ma anche quello di tutti noi italiani. Verso i nostri "eroi".

"Vorrei approfittare del vostro giornale per fare gli auguri al mio papà. Avrei voluto farglieli di persona, ma stamattina è uscito presto per andare al lavoro e sicuramente stasera ritornerà tardi. E al suo rientro poi, come succede ormai da qualche settimana, non mi abbraccerà e non mi verrà troppo vicino…'per sicurezza', dice lui. Già, perché il mio papà è un medico e lavora all’ospedale di Biella. Da quando è scoppiata questa epidemia, a casa ci sta pochissimo e quando lo vedo mi sembra sempre più stanco e preoccupato. Però non molla e io sono orgogliosa di lui.

Così, oltre a fargli gli auguri per la sua festa, vorrei dirgli 'Grazie papà, per tutto quello che stai facendo'. E oltre lui, vorrei dire Grazie a tutti gli altri papà che in ospedale sono in prima linea in questi giorni così difficili. Grazie perché con esemplare senso del dovere accettano turni di lavoro massacranti oltre ai rischi del contagio. Grazie anche ai papà che prestano servizio nei corpi delle forze dell’ordine e a quelli che in tutti i settori lavorativi continuano a svolgere al meglio le loro attività, nonostante tutte le difficoltà del momento.

Naturalmente il mio senso di gratitudine si rivolge non solo ai papà, ma a tutti coloro che –uomini e donne- sono impegnati per risolvere questa situazione di grave emergenza nonché a quei cittadini che, con senso civico e solidale, si stanno attenendo alle disposizioni emanate per il contenimento della diffusione del Covid19. In questa giornata dedicata ai papà, però, il pensiero va soprattutto a loro. Auguri a tutti i papà, in particolar modo al mio super-papà".